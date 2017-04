GAE op weg naar penaltyrecord en thuissyndroom

De 1-4 nederlaag tegen Heracles was alweer het achtste verlies in de laatste negen thuisduels van Go Ahead Eagles. Ook het penaltysyndroom kwam tegen de provinciegenoot weer om de hoek kijken.

Go Ahead was begin november verrassend Feyenoord de baas in de Adelaarshorst. In de negen thuiswedstrijden die volgden, wisten de Deventenaren alleen ADO met 3-1 te verslaan. Vijf keer verloor Go Ahead met die cijfers. Tegen Heracles werd het, na de vroege rode kaart van Elvis Manu, zelfs 1-4. Van alle eredivisieploegen pakte de hekkensluiter vooralsnog de minste punten in het eigen stadion. Op vreemde bodem zijn er drie clubs die minder presteren dan Go Ahead Eagles.

Record

Tegen Heracles liep Go Ahead tegen twee strafschoppen aan. De club is met elf veroorzaakte penalty's hard op weg het record van Willem II te verbreken. De Tilburgers zagen de scheidsrechters in het seizoen 2010/2011 maarliefst twaalf keer naar de stip wijzen. Net als bij Willem II destijds, werd dit seizoen nog niet één penalty gekeerd.

Manu