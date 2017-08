GAE-speler Hölscher: Ik kan soms wel een tik gebruiken

'Als je in een Polootje rijdt, dan leg je het af tegen een Mercedes.' Was getekend Hans de Koning. De voormalig trainer van Go Ahead Eagles maakte deze vergelijking op 3 december vorig jaar, na de kansloze nederlaag tegen SC Heerenveen (1-3). Ironisch genoeg heeft de Deventer ploeg nu zelf een speler in de gelederen die een Mercedes onder zijn kont heeft. Tim Hölscher rijdt namelijk in een imposante AMG-C63.

Je zou kunnen zeggen: al rijdt hij in een pimpelpaarse Lamborghini, wat dan nog. Het gaat er immers om wat een voetballer op het veld laat zien. Toch is de middenvelder uit Gronau zich ervan bewust hoe het kan overkomen wanneer mensen hem zien rijden in zijn hagelwitte bolide. ,,Er wordt dan al gauw gedacht dat je arrogant bent, of zo. Maar zo wil ik absoluut niet overkomen", zegt Hölscher. ,,Ik ben zelfs van plan om mijn auto te verkopen. Ja, dan ga ik ook in een Polootje rijden."

Schone lei

Het tekent de insteek die Hölscher (22) heeft. Hij wil zijn carrière met een volledig schone lei voortzetten in Deventer. Op de trainingen en in oefenwedstrijden laat de Duitser al vleugjes van zijn talent zien. De manier waarop hij de bal behandelt en hoe hij wegdraait bij een tegenstander. Maar het oogt ook allemaal nog wat flegmatiek. Alsof hij wel wat peper in zijn achterste kan gebruiken.

Hölscher grinnikt. ,,Ik kan soms inderdaad wel een tik op mijn achterhoofd gebruiken", erkent hij. ,,Gelukkig doet deze trainer dat ook. Leon Vlemmings praat veel met me en zegt bijvoorbeeld dat ik al mijn gedachten los moet laten. Dat ik me vrij moet voelen als ik op het veld sta. Dat helpt."

FC Twente

Die vrijheid voelde hij niet meer in zijn laatste jaren bij FC Twente. Op zijn achttiende tekende Hölscher al een vet contract bij de club uit Enschede, na een paar flitsende optredens in het eerste elftal. De verwachtingen waren torenhoog, maar de stijgende lijn stagneerde en Hölscher kon zijn belofte niet waarmaken in de jaren die volgden.

Verklaringen? ,,Het heeft met een aantal factoren te maken", zegt Hölscher na een flinke ademteug. ,,Allereerst moet ik als speler nog een stuk constanter worden. Het verschil tussen pieken en dalen is nog veel te groot in mijn spel. Mentaal ben ik ook niet altijd even sterk geweest."

Hij geeft echter aan dat er momenten waren waarop-ie zijn hoofd niet naar voetbal had staan. ,,Privé had ik het soms zwaar. Ik woon alleen met mijn vader en in mijn tweede jaar bij FC Twente werd hij ziek. Daar heb ik erg mee geworsteld, maar gelukkig is nu alles weer goed met hem." Hölscher verloor zijn moeder al toen hij twaalf was, door ziekte. Toch heeft hij nog vaak 'contact' met haar. ,,Elke dag bezoek ik het graf van mijn moeder. Dan ga ik zo een half- uur in het gras zitten en praat ik tegen haar."

Gevoel

Het is duidelijk dat hij een gevoelsmens is. Maar bij FC Twente was Hölscher het goede gevoel kwijt. ,,Als ik merk dat er geen vertrouwen meer in mij is, dan trek ik me terug. Word ik stil en geef ik misschien niet meer alles. Maar als ik goed in mijn vel zit, ben ik juist een heel vrolijke jongen, altijd in voor een dolletje."

En met oog voor de medemens. Zo blijkt wanneer hij tijdens het gesprek opstaat van het tuinbankje op het supportersplein bij de Adelaarshorst. Hij sprint naar de ingang van gebouw Larenstein en houdt de deur open voor een vrouw die zich op haar scootmobiel een weg naar buiten probeert te banen. Dankzij Hölscher lukt dat uiteindelijk. Met een glimlach gaat hij weer zitten. ,,Bij Go Ahead heb ik vanaf dag één wél weer een goed gevoel. Het heeft even geduurd om het juiste ritme weer te vinden, maar qua voetbal gaat het elke dag een stukje beter."