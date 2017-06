GAE wil niet 'de grootste offers brengen' en stemt tegen nieuwe opzet

Eigenbelang

,,Dan nog is dit zeer teleurstellend", stelt GAE-preses Lugt. ,,Je bent maandenlang in onderhandeling en dan is het ontzettend jammer als het niet lukt. Ik veroordeel het niet, maar ik heb wel geconstateerd dat op het moment dat het besluit dichterbij kwam, het eigenbelang de boventoon voerde. Bij ons niet, dat durf ik wel te stellen. Wij hebben vanaf dag één geroepen dat we in het belang van het Nederlandse voetbal moeten denken en dat er dingen moeten veranderen. De reden dat wij uiteindelijk niet akkoord gegaan zijn met het nieuwe model is omdat wij in een groep clubs zitten die in dit hele proces de grootste sportieve offers moet brengen. Dat gaan we niet doen. Dan baal ik er er wel van dat als we het niet eens worden over een nieuwe competitieopzet, niets meer door gaat. De verruimde promotie-degradatieregeling bijvoorbeeld."