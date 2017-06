GAE winkelt opnieuw bij Twente: Stevens nieuwe doelman

Stevens is in het bezit van een aflopend contract bij FC Twente, dat hem in 2013 als talentvolle sluitpost overnam van Volendam. De afgelopen vier seizoenen kon hij mede door fysieke problemen nooit als eerste keeper doorbreken in Enschede. Zo liep hij eerder dit seizoen een zware knieblessure op. Stevens maakte nog wel zijn opwachting in het beloftenteam van FC Twente, maar stond in de hoofdmacht geen minuut onder de lat.