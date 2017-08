Go Ahead Eagles al zes duels op rij ongeslagen tegen MVV

Van de 76 ontmoetingen in het Nederlandse betaalde voetbal won Go Ahead er 27, MVV was achttien keer de winnaar, 31 keer bleef het gelijk. In Maastricht kan Go Ahead overigens minder zeges overleggen dan in de eigen Adelaarshorst, waar het zeventien keer wist te winnen. Tien keer stapte de Deventer ploeg in Limburg met de volle buit in de bus.