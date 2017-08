Go Ahead Eagles blijft steken op gelijkspel in jubileumduel

Na een uiterst povere eerste helft begon de ploeg van trainer Leon Vlemmings na rust aardig te draaien. De Belgen, die zich afgelopen seizoen net als Go Ahead niet handhaafden op het hoogste niveau, kwamen echter op voorsprong. Na een hoekschop kopte Konstantinos Rougkalas na ruim een uur spelen raak: 0-1. Vlak daarvoor had Go Ahead Eagles twee grote kansen, via Givan Werkhoven en Sjoerd Overgoor, laten liggen.

Neemt niet weg dat het vertoonde spel uit de eerste helft te denken geeft. Vlemmings was de eerste om dat te erkennen. ,,Het was helemaal niks”, was zijn duidelijke commentaar. ,,We creëerden niets en het tempo lag veel te laag. We hebben genoeg goede middenvelders om een wedstrijd als deze te kunnen domineren, maar soms wordt er meer gevraagd dan goed voetbal. Het gaat ook om initiatief nemen. Dat zag ik in de tweede helft gelukkig meer terug. Toen creëerden we wél kansen.”