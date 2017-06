Go Ahead Eagles heeft oude bekende op de radar

Bij de samenstelling van de selectie voor het komende Jupiler League-seizoen heeft het aantrekken van vleugelspelers en een middenvelder prioriteit bij Go Ahead Eagles. Voor de middenlinie nam de club Brem Soumaoro en Tim Hölscher al over van FC Twente. Overgoor wordt eveneens als een potentiële versterking gezien, ook omdat hij de degradant van de nodige routine kan voorzien.

Overgoor staat niet onwelwillend tegenover een rentree in Deventer. De linkspoot werd na een huurperiode in de zomer van 2012 door Go Ahead definitief overgenomen van De Graafschap. Een jaar later promoveerde hij met de Eagles naar de eredivisie. In 2015 degradeerde Overgoor, waarna hij overstapte naar Cambuur. Nadat hij zich ook met die club niet wist te handhaven, ging hij het avontuur aan bij Szombathelyi Haladás. Bij die Hongaarse club moet Overgoor al geruime tijd genoegen nemen met een rol als reserve.