Go Ahead Eagles mikt op komst Hölscher

Go Ahead Eagles maakt werk van Tim Hölscher. De 22-jarige aanvallende middenvelder is op een zijspoor beland bij FC Twente, met wie hij in onderhandeling is om zijn tot 2018 lopende verbintenis te verscheuren.

Hölscher debuteerde op zeventienjarige leeftijd in de hoofdmacht van FC Twente.

De Duitser stond te boek als groot talent en verdiende onder het bewind van Joop Munsterman snel een lucratief contract in Enschede. Zijn sportieve ontwikkeling verliep minder voorspoedig. Hölscher werd in 2015 al eens zonder succes verhuurd aan FC Chemnitzer – uitkomend in de derde Bundesliga – en kon ook daarna niet definitief doorbreken in de gerenoveerde hoofdmacht van de Tukkers.

Contract

Om Hölscher definitief in te kunnen lijven, is Go Ahead Eagles afhankelijk van de afwikkeling van zijn contract. FC Twente ondernam eerder tevergeefs pogingen om hem te slijten. Het reeds gedegradeerde Go Ahead sprak al met Hölscher over een overstap naar Deventer.