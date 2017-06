Go Ahead Eagles verlaat eredivisie met nederlaag tegen Sparta

Degradant Go Ahead Eagles heeft het eredivisieseizoen afgesloten met een nederlaag. De ploeg van scheidend trainer Robert Maaskant kon Sparta in een pover duel, waarin Sander Duits afscheid nam en Givan Werkhoven debuteerde, niet onder de degradatiestreep houden: 1-3.

Maaskant hield bij zijn laatste wedstrijd als interim-coach van de reeds gedegradeerde Deventenaren alvast rekening met het aanstaande Jupiler League-seizoen. De trainer kon niet beschikken over de geblesseerde Daniel Crowley en Leon de Kogel en beloonde Darren Maatsen mede daardoor met een basisplaats en nam beloften Givan Werkhoven en Patrick Maneschijn op in de wedstrijdselectie.

In het slotduel in de Adelaarshorst gebeurde in de eerste helft weinig. Na rust kwam de wedstrijd tot leven toen Martin Pusic de 0-1 binnen kopte. De spits bracht het uitvak daarmee in extase. Door een achterstand van Roda JC kwamen de Rotterdammers virtueel boven de degradatiestreep te staan.

Afscheid Duits

De openingstreffer werd gevolgd door een emotioneel moment. Aanvoerder Sander Duits, die vorige week zijn afscheid als prof aankondigde, kreeg een publiekswissel. Terwijl hij naar de zijlijn liep, werd Duits getrakteerd op een een ovatie van spelers en supporters. De 33-jarige routinier, die komend seizoen aansluit bij hoofdklasser SDC Putten, nam met tranen in de ogen plaats op de bank.

Givan Werkhoven mocht als vervanger van de gestopte middenvelder zijn eerste minuten in de hoofdmacht maken. Tien minuten voor tijd gunde Maaskant ook Patrick Maneschijn zijn officiële debuut. Werkhoven was na een goede spitsenactie meteen dichtbij de gelijkmaker. Die viel alsnog toen Jarchinio Antonia – hij verlaat Go Ahead ook – doorbrak op links en met een lage voorzet Darren Maatsen bij de tweede paal vond. De aanvaller schoot hard de 1-1 binnen.

Go Ahead joeg op meer, maar kreeg zoals veel vaker in het dramatisch verlopen seizoen het deksel op de neus. Opnieuw zorgde Pusic voor hoop en blijdschap bij de Spartanen. Craig Goodwin stelde een nieuw eredivisieticket in de slotfase helemaal veilig door een vrije trap bekeken binnen te schuiven: 1-3.

Go Ahead Eagles - Sparta 1-3 (0-0)

57. Pusic 0-1, 71. Maatsen 1-1, 80. Pusic 1-2, 89. Goodwin 1-3

Opstelling Go Ahead Eagles: Zwarthoed; Groenbast (66. Achenteh), Fischer (82. Maneschijn), Schenk, Locigno; Suk, Chirivella, Duits (Werkhoven/66): Maatsen, Hendriks, Antonia

Gele kaarten: Duits, Suk, Chirivella, Schenk (Go Ahead Eagles) en Pusic (Sparta)

Scheidsrechter: Kamphuis