Go Ahead Eagles zegt aflopende contracten formeel op

DEVENTER - Sander Duits, Theo Zwarthoed en Jarchinio Antonia ontvangen deze week een ontslagbrief van Go Ahead Eagles. Technisch manager Dennis Bekking laat weten dat de club uit Deventer de aflopende contracten in eerste instantie formeel gaat opzeggen.

Vanwege de wankele eredivisiestatus en daarmee ook de onduidelijkheid over het spelersbudget voor komend seizoen, ziet de hekkensluiter van de eredivisie zich genoodzaakt om de samenwerkingen met tien spelers vooralsnog te beëindigen. ,,Maar dat betekent niet automatisch dat ze hier volgend jaar niet meer zijn", wil Bekking benadrukken. ,,We hopen natuurlijk op de eredivisie, maar we moeten ook rekening houden met de Jupiler League. Met de spelers die we langer willen behouden, zullen we vanzelf in gesprek gaan."

De huidige selectie van Go Ahead Eagles herbergt zestien spelers met een aflopende verbintenis, waaronder zes huurlingen. Van de gebruikelijke basisploeg onder Hans de Koning liggen alleen Joey Groenbast, Sander Fischer, Xandro Schenk en Sam Hendriks voor komend seizoen nog vast in Deventer. Voor vaste krachten als Theo Zwarthoed, Sander Duits en Jarchinio Antonia geldt dat niet. Laatstgenoemde mikt op een avontuur in het buitenland en aanvoerder Duits, die met knieklachten kampt, liet al eens doorschemeren te overwegen met professioneel voetbal te stoppen. Doelman Zwarthoed liet de laatste weken een sterke indruk achter.

Tot de spelers met een contract tot medio 2017 behoren ook reserves Rochdi Achenteh en Norichio Nieveld. Zij vernamen nog niets van de clubleiding. Darren Maatsen is mogelijk ook bezig aan zijn laatste maanden in de Adelaarshorst. Daarnaast zijn Tom Daemen, Chris David en Lars Lambooij, het drietal dat al tijden in de ziekenboeg verblijft, in het bezit van een aflopende verbintenis.

Naast een waarschijnlijke leegloop in de spelersgroep is het de vraag wat er met de staf van Go Ahead gebeurt. Eerder deze week werd Hans de Koning, een aantal maanden voor het verstrijken van zijn contract, op non-actief gesteld. Net als De Koning lopen ook de verbintenissen van assistent-trainers Harry Decheiver en Michel Boerebach ten einde.