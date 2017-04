Go Ahead ‘favoriete’ tegenstander van FC Twente in De Grolsch Veste

Go Ahead pakte in 2017 vooralsnog meer punten buitenshuis dan in de eigen Adelaarshorst: vijf om drie. Als de Eagles een goed resultaat willen halen in Enschede, dan zal het statistisch gezien in de eerste helft moeten gebeuren. Zeventig procent van de uitdoelpunten maakte de ploeg in de eerste helft (waaronder zeven van de laatste acht). Dat is het hoogte percentage van alle eredivisieploegen.