Go Ahead neemt afscheid van Maaskant en groot deel selectie

Go Ahead Eagles heeft maandagmiddag afscheid genomen van interim-trainer Robert Maaskant en een groot deel van de spelersgroep. De spelers met een aflopend contract keren (voorlopig) niet terug bij de degradant, terwijl degenen met een doorlopend contract nog even doorgaan met trainen.

De huidige selectie van Go Ahead Eagles herbergt zestien spelers met een aflopende verbintenis, waaronder de gestopte Sander Duits en de weggestuurde Elvis Manu. Van dat grote aantal hoopt de clubleiding in de Jupiler League weer te kunnen beschikken over Chris David en Darren Maatsen. Zij hebben een nieuwe aanbieding in beraad.

Naast het overgrote deel van de selectie werd aan het begin van de middag ook afscheid genomen van Maaskant. Met de rechtstreekse degradatie komt een eind aan het tijdelijke verblijf van de interim-coach bij Go Ahead Eagles. ,,Daar baal ik van, want ik had hier graag nog wat wedstrijden op de bank gezeten", zei Maaskant na het verlies tegen Sparta, doelend op het mislopen van de nacompetitie.

De zesde opeenvolgende nederlaag in het laatste competitieduel en de terugkeer naar de Jupiler League, die de oefenmeester niet heeft kunnen vermijden, kijkt Maaskant met gemengde gevoelens terug op zijn terugkeer naar Deventer. ,,Ik heb hier wel heel prettig gewerkt. Ik kwam hier met het nodige tumult binnen vanwege de onduidelijkheid die bestond over mijn vertrek bij de club, vijftien jaar geleden. Ik ben blij dat dat sentiment is gedraaid, maar deze wedstrijd was wel weer typerend voor het hele seizoen. De betere partij zijn, geen goal kunnen maken en de goal uit het niets tegen krijgen. Als je iedere wedstrijd twee goals tegen krijgt, gaat het niet opschieten natuurlijk."