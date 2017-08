Hettinga ruilt Ronaldo in voor Dani Alves

De Deventenaar tekende in juni zijn eerste - bescheiden - profcontract bij Go Ahead Eagles en werd afgelopen zondag definitief overgeheveld naar de selectie van de Deventer club. ,,Sinds ik mijn handtekening onder dat contract heb gezet, bezorg ik nog maar twee avonden in de week wokmaaltijden", zegt Hettinga met een brede lach.

Een basisplaats heeft hij nog niet veroverd, maar de vleugelverdediger laat zich nadrukkelijk gelden tijdens invalbeurten en op trainingen. En dat terwijl hij ruim een half jaar geleden nog overwoog om zijn heil elders te zoeken. Hettinga knikt bevestigend. ,,In de winterstop was ik me al aan het oriënteren. Bert van Hunenstijn, de nieuwe trainer van derdedivisionist DVS'33 uit Ermelo, appte me bijvoorbeeld of ik interesse had."

Wending

Desondanks bleef Hettinga in Deventer. En op een kille januaridag kreeg hij ineens weer kleur op zijn wangen. Met dank aan Marco Koorman, die voor een verrassende wending zorgde in het leven van zijn pupil. De trainer van Jong Go Ahead Eagles kwam op het idee om Hettinga, die zijn leven lang aanvaller was geweest, uit te proberen als vleugelverdediger.

De Deventer voetballer, met een verleden bij Helios en Rohda Raalte, weet het nog als de dag van gisteren: ,,We zaten in de bus richting Leeuwarden voor een oefenduel met Cambuur. Kwam de trainer ineens naar me toe... 'Dennis, je staat vandaag rechtsback', meldde hij. 'Je hebt negentig minuten om je voor te bereiden.' Toen ben ik maar als een gek YouTube-filmpjes gaan bekijken."

De wedstrijd werd geen succes. ,,We verloren met 6-0." Maar aan Hettinga had het niet gelegen, verzekerde Koorman hem. ,,Ik had het zelf nooit kunnen bedenken, maar ik voelde me direct thuis op mijn nieuwe positie. Ik kom meer aan de bal als rechtsback en doorzie het spelletje beter van achteruit. Bovendien gaf Marco me veel vertrouwen. Hij zei geregeld: 'Als rechtsback kun jij het betaald voetbal halen'. Als aanvaller zag hij die potentie niet in mij."

Drie assists

Een week later, tegen Jong Achilles'29, bewees Hettinga dat Koorman het nog niet zo slecht had gezien. ,,Hans de Koning, toen nog hoofdtrainer, stond langs de lijn en zag mij drie assists geven. Ik werd overmand door euforie en weer een week later zat ik op de bank bij het eerste elftal tegen NEC."

Zo snel kan het dus gaan, leerde Hettinga. ,,Ik ben nooit gestopt met dromen, heb altijd alles in het teken gezet van voetbal. Maar diep van binnen had ik niet meer de illusie dat ik het hoogste niveau nog zou bereiken. Ik was zelfs van plan om weer te gaan studeren."