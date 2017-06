Jong GAE met Arsenal-belofte Da Graca langs testteam Twente

De negentienjarige Da Graca is een verdediger die drie jaar geleden door Arsenal werd opgepikt in Zweden. Dit seizoen was hij in Londen vooral actief in het oudste jeugdteam. Da Graca maakte ook meerdere malen zijn opwachting in de beloftenploeg van de Engelse topclub. De mandekker, die ook als rechtsback uit de voeten kan, is in het bezit van een aflopend contract en kan deze week een contract afdwingen in Deventer.