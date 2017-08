Ketting op proef bij GA Eagles

GA Eagles verlost van 'wilde gans' Ojamaa

21:15 Het contract van buitenspeler Henrik Ojamaa, dat nog één jaar doorliep, is door Go Ahead Eagles met wederzijds goedvinden ontbonden. De vleugelaanvaller uit Estland (26) heeft donderdag afscheid genomen bij de Deventer club, waar hij na één seizoen via de achterdeur vertrekt.