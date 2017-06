Koorman en Boerebach gaan Vlemmings assisteren; Kromkamp stagiair

Interim-coach Robert Maaskant werd in de laatste zeven competitieduels van de degradant in de eredivisie ook geflankeerd door Boerebach en Koorman. Boerebach is als speler, jeugd- en assistent-trainer al zo'n 25 jaar verbonden aan Go Ahead Eagles. Koorman blijft zijn rol als assistent-coach combineren met de functie van trainer van het beloftenelftal.

Kromkamp en Duits

Kromkamp, die dit seizoen Go Ahead Eagles onder 15 onder zijn hoede had, zal in het kader van de trainerscursus een aantal dagen in de week meelopen met de technische staf als stagiair. Ook Sander Duits gaat Vlemmings mogelijk een dag in de week ondersteunen. De voormalig aanvoerder van Go Ahead Eagles is gestopt als prof en overweegt een verdere loopbaan als trainer.