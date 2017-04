Koorman nieuwe assistent Go Ahead Eagles

Koorman (49) is op verzoek van de nieuwe trainer van Go Ahead Eagles, Robert Maaskant, bij het eerste elftal gehaald. Go Ahead Eagles haalde Koorman afgelopen zomer binnen als trainer van het beloftenelftal en high perfomance manager.



In het verleden was Koorman trainer bij de jeugd van FC Twente. Ook deed hij ervaring op in het buitenland, bij Apollon Limassol (Cyprus) en FC Kairat (Kazachstan).