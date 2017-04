Kung Fu-trainers helpen spelers Go Ahead Eagles ontspannen

,,Dat moeten we niet groter maken dan het is", stelt Maaskant, die vorige week de ontslagen Hans de Koning verving als coach. ,,Het waren wat losmaak-oefeningen, omdat ik het tijd vond voor wat anders dan voetbal. De spelers hebben de afgelopen tijd zo veel informatie over zich heen gehad, dat het goed is om even te ontspannen en een stapje buiten het voetbal te doen. Dat was leuk en het werd ook goed ontvangen."