Leegloop bij GA Eagles

De selectie van eerstedivisonist Go Ahead Eagles ondergaat dit voorjaar een flinke metamorfose. Zo'n driekwart van de spelers is in het bezit van een aflopend contract en keert niet terug in de Adelaarshorst. Daarnaast verhuurde Go Ahead dit seizoen nog een handvol spelers. Wie vallen onder de leegloop?

Een aantal spelers liet gedurende het seizoen al doorschemeren te zullen vertrekken bij Go Ahead. Zo gaf Jarchinio Antonia in februari aan voor een avontuur in het buitenland te gaan, heeft de aan FC Groningen gelinkte Theo Zwarthoed geen trek in de Jupiler League en wil ook Rochdi Achenteh zijn geluk elders beproeven. Sander Duits liet direct na de degradatie weten te zullen stoppen als prof.

Nieveld en Cummins

Dan is er nog een groep spelers die dit seizoen veel minder aan bod kwam, maar ook in het bezit is van een aflopend contract. Tom Daemen en Lars Lambooij misten een groot deel het seizoen door blessures. Verdediger Norichio Nieveld en tweede doelman Erik Cummins waren wel fit, maar moesten genoegen nemen met een reserverol. De spelers die vorig seizoen nog met Go Ahead promoveerden komen in Deventer niet in aanmerking voor een nieuw contract en kunnen op zoek naar een nieuwe werkgever.

Maatsen en David

De twee namen die dan nog missen zijn die van Darren Maatsen en Chris David. Als het aan de clubleiding ligt, vallen zij straks niet onder de leegloop. Beide spelers hebben een aanbieding op zak om een aflopende verbintenis bij de degradant te verlengen. Of dat ook zal gebeuren, is nog niet duidelijk. David scheurde vorig jaar voor de tweede keer zijn kruisband. Als hij zijn contract verlengt, kan hij in alle rust verder werken aan zijn herstel. De vraag is in hoeverre hij bijvoorbeeld ook de vele kunstgrasvelden in de Jupiler League laat meewegen in zijn beslissing. David liet de zware knieblessure tot twee keer toe op op kunstgras. Ook Maatsen zet niet meteen zijn krabbel. ,, ,,Ik ambieer nog altijd het hoogste en mocht dat niet lukken, dan speel ik heel graag langer voor de Eagles”, zei hij na de nederlaag tegen Sparta.

Crowley

Dan herbergt de selectie van Go Ahead ook nog een groep huurlingen. Elvis Manu was al teruggestuurd naar Brighton & Hove Albion. Ook Sébastien Locigno (KV Oostende), Ludcinio Marengo (ADO Den Haag) en Marcel Ritzmaier (PSV) zullen zich weer bij hun officiële werkgever melden. Twee spelers die ze bij Go Ahead graag zouden meenemen naar de Jupiler League, zijn Pedro Chirivella en Daniel Crowley. De Spaanse huurling gaat voor zijn kans bij Liverpool. Ook een nieuwe samenwerking met Crowley ligt niet voor de hand. Hij gaat zijn laatste contractjaar in bij Arsenal en het is niet gebruikelijk is dat clubs de speler dan verhuren. Go Ahead ontvangt hem bij contractverlenging met open armen, maar het is niet aannemelijk dat het talent trek heeft in een jaar op het tweede niveau in Nederland.

Dzepar en Ojamaa