Maaskant begint met herstelde Ritzmaier tegen FC Twente

De rentree van Ritzmaier gaat ten koste van Sebastien Locigno, die tegen aartsrivaal PEC Zwolle nog als rechtsback mocht beginnen. In Enschede staat Joey Groenbast weer op die positie. Darren Maatsen, dit seizoen vooral reservespeler, is er tegen FC Twente waarschijnlijk niet bij. De aanvaller liep in het oefenduel met FC Emmen vorige week een liesblessure op en trainde deze week apart van de groep.

Compact

Duidelijkheid

,,Op dit moment heeft de groep vertrouwen natuurlijk, omdat we veel duidelijkheid hebben gegeven in wat we van ze verwachten”, claimt hij. ,,Maar we zijn ook realistisch. We krijgen nu twee zware uitwedstrijden. Dan weet je dat je in een groot gedeelte van die wedstrijden de bal niet zal hebben. We hebben ons gericht op de verdedigende organisatie, maar daarbij ook op waar we uitkomen als we de bal in bezit krijgen en wat we er dan mee moeten doen.”