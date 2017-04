Maaskant begint tegen Locigno tegen Heracles

Groenbast heroverde eind januari tegen FC Utrecht zijn plek in het elftal en was de afgelopen tien competitieduels basisspeler bij Go Ahead Eagles. De getalenteerde verdediger moet zijn mindere vorm van de laatste weken tegen Heracles bekopen met een plek op de bank. Sébastien Locigno is in de derby zijn vervanger.

Hekkensluiter Go Ahead Eagles heeft tegen Heracles een zege nodig om aansluiting te vinden bij de concurrenten in de degradatiezone. ,,Ik ga er namelijk vanuit dat we nog negen of twaalf punten nodig hebben", liet Maaskant gisteren al weten. ,,Daar heb je nog vijf wedstrijden voor, dus moet je nu wedstrijden gaan winnen. Zo beredeneren we het ook. We nemen geen genoegen met een gelijkspel tegen Heracles.”