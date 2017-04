Maaskant: ‘Het heeft geen zin hetzelfde te doen’

Interim-trainer Robert Maaskant (48) begint maandag met de spelersgroep van Go Ahead Eagles de jacht naar een ontsnapping in de eredivisie. Hoe wil hij de hekkensluiter behoeden van een nieuwe terugkeer naar de eerste divisie?

Voor het eerst sinds zijn ontslag bij NAC twee jaar geleden trekt Maaskant als trainer deze morgen de voetbalschoenen weer aan. Om 10.00 uur neemt hij de hekkensluiter van de eredivisie voor het eerst onder handen. Na zijn rentree op het trainingsveld in Deventer duikt Maaskant ’s middags zijn nieuwe werkkamer in de Adelaarshorst, in om met de spelers die de afgelopen drie dagen verlof hadden individuele gesprekken te voeren. ,,Dat wil ik maandag meteen afgerond hebben. Dat kunnen we er fris tegenaan”, zegt Maaskant.

Gebroken

Van dat frisse was donderdag tegen FC Emmen, een dag na het ontslag van trainer Hans de Koning, weinig over. Go Ahead oogde, ondanks de 1-2 zege in het oefenduel, gebroken. Dat zal Dick Lukkien, de coach van Emmen, bij wie Maaskant vrijdag informatie over zijn nieuwe groep vergaarde, ook uitgelegd hebben. ,,Van hem heb ik een onafhankelijk beeld van kunnen krijgen. Dat was, met alle respect natuurlijk, een klotenwedstrijd voor die jongens.”

Maaskant wist voordat hij donderdagavond benaderd werd door technisch manager Dennis Bekking al dat hij de vacante functie in Deventer aan zou nemen. Het plan met Go Ahead aan degradatie te ontsnappen, heeft hij ook, door zijn ervaring als trainer van degradatiekandidaten. Met de lange termijn houdt Maaskant ook geen rekening. ,,Ik heb in het eerste gesprek bewust gezegd: ik wil het voor nu doen. Dat houdt dus in dat ik beslissing neem die onafhankelijk zijn van volgend seizoen. Dat is ook nodig om nu het maximale resultaat te halen.”