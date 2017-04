Maaskant laat Go Ahead direct stunten

Hoewel de Tukkers lange tijd heer en meester waren en via Enes Ünal vlak voor rust de leiding grepen, zorgden Sam Hendriks en Marcel Ritzmaier in de tweede helft voor de verrassende Deventer overwinning.

Door de zwaarbevochten zege heeft Go Ahead de laatste plaats in de eredivisie op doelsaldo afgestaan aan Roda JC, dat met 4-1 ten onder ging bij ADO Den Haag. Komende woensdag vervolgt Go Ahead de strijd om handhaving tegen Feyenoord in De Kuip. Eerder dit seizoen versloeg Go Ahead Feyenoord al in de Adelaarshorst (1-0). Wie weet kan de opgeleefde Deventer ploeg woensdag profiteren van de knauw die de koploper zondagmiddag opliep tegen Ajax (2-1 nederlaag).