Maaskant met GAE op zoek naar clean sheets en veerkracht

Robert Maaskant moet Go Ahead Eagles in de laatste zeven speelronden van de laatste plaats in de eredivisie afhelpen. Mede door een aantal lelijke defensieve gewoontes verkeert de hekkensluiter in acuut degradatiegevaar. De sportieve crisis van Go Ahead in cijfers:

15. In de laatste vijftien wedstrijden hield Go Ahead Eagles niet een keer het doel schoon. De laatste keer dat doelman Theo Zwarthoed met een clean sheet van het veld stapte, was op 5 november vorig jaar tegen Feyenoord. De huidige hekkensluiter was toen verrassend met 1-0 te sterk voor de koploper en titelfavoriet.

5. Die stunt staat op zich, want Go Ahead wist verder van niet één club uit het huidige linkerrijtje nog te winnen. Alleen op bezoek bij AZ en sc Heerenveen pakten de Eagles nog een punt. In de resterende zeven competitieduels ontmoeten de Deventenaren topclubs Ajax en Feyenoord, subtopper FC Twente en het als negende geklasseerde Willem II nog.

13. De sfeervolle Adelaarshorst staat de laatste maanden niet garant voor succes. Zeven van de laatste acht tegenstander ging in Deventer met de zege aan de haal. Go Ahead pakte in eigen huis pas dertien punten dit seizoen, het minste van alle eredivisieploegen.

9. Go Ahead Eagles kampt met een waar penaltysyndroom. Al negen keer werd in het eigen zestienmetergebied een overtreding begaan die de scheidsrechter deed besluiten naar de penaltystip te wijzen. Dat is minimaal drie keer vaker dan elke andere eredivisieploeg. Tot overmaat van ramp werden ook alle negen strafschoppen door de opponent verzilverd.

21. In de 21 van de 27 voorgaande wedstrijden waarin Go Ahead Eagles op achterstand kwam, slaagde de ploeg er niet één keer in de wedstrijd naar zich toe te trekken en alsnog winnend af te sluiten.

4. Pedro Chirivella maakte in 2017 twee doelpunten bereidde er tevens twee voor. Daarmee is de Spaanse middenvelder dit jaar de meest waardevolle speler van Go Ahead Eagles. Niet een aanvaller had de afgelopen drie maanden meer rendement dan de huurling van Liverpool.