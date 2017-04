Maaskant neemt geen genoegen met remise tegen Heracles

DEVENTER – Robert Maaskant ziet de ontmoeting met Heracles zaterdag (20.45 uur) in de Adelaarshorst als een wedstrijd die gewonnen moet worden om een goede kans op lijfsbehoud te houden. In welke formatie en samenstelling de interim-coach met Go Ahead Eagles op jacht gaat naar de cruciale zege, wil hij niet verklappen.

,,Dit is voor ons een grote en belangrijke wedstrijd, waarin we het plan voor onszelf houden”, stelt Maaskant. ,,Wij weten dat de tegenstanders tegen elkaar spelen en dat wij daardoor meer punten moeten halen. Ik denk wel dat wij dit duel moeten winnen. Ik ga er namelijk vanuit dat we nog negen of twaalf punten nodig hebben. Daar heb je nog vijf duels voor, dus moet je nu wedstrijden gaan winnen. Zo beredeneren we het ook. We nemen geen genoegen met een gelijkspel tegen Heracles.”

Mutaties

Het heeft er daardoor alle schijn van dat Go Ahead Eagles voor het treffen met de provinciegenoot de verdedigende stellingen zal verlaten. Op bezoek bij Twente en Feyenoord koos Maaskant voor een defensief strijdplan. De coach gooit zijn elftal na de verrassende 1-2 zege in Enschede en de 8-0 afslachting in De Kuip niet overhoop, maar de kans is wel groot dat Maaskant een paar mutaties aanbrengt.

Routinier Sander Duits verliet de afsluitende training voortijdig, maar is fit genoeg om tegen Heracles te spelen. Joey Suk, die door Maaskant in de voorgaande wedstrijd werd ingebracht, lijkt een belangrijke kandidaat voor een basisplek. Maaskant kan alleen niet beschikken over Darren Maatsen (lies) en Chris David (knie).

Go Ahead zag donderdag concurrent Roda JC in de strijd om een nieuw eredivisieticket winnen van PEC Zwolle. De Deventenaren staan daardoor weer alleen op de laatste plaats, met twee punten minder dan Excelsior. Ondanks het pak rammel tegen Feyenoord, is Maaskant tevreden over zijn rentree in Deventer.

Helicopterview

,,Ik kijk er als interim-trainer met een helicopterview naar. Dat moet denk ik ook. We hebben voor het eerst in veertig jaar gewonnen van FC Twente. Daarna verloren we veel te dik van Feyenoord, maar in De Kuip verlies je vrijwel ieder jaar. Daardoor is het netto resultaat drie punten uit twee wedstrijden. Niemand had echter verwacht dat wij Twente zouden verslaan. Door de zege op Twente staan we er nog prima bij. Die wedstrijden zag ik als ‘oefenwedstrijden’ waarin we een aantal dingen gezien en geprobeerd hebben. Van daaruit gaan we ons verbeteren.”

Het probleem bij Go Ahead lijkt zich gedurende het seizoen van de aanval verschoven te hebben naar de verdediging. Had de degradatiekandidaat voor de winterstop vooral moeite met scoren, met nog vijf speelronden te gaan heeft Eagles in 2017 al bijna evenveel tegendoelpunten als in de eerste seizoenshelft.

Man en paard

Maaskant: ,,Het baart me nog geen zorgen, maar het verdedigen moet wel beter. Daar moeten dus ook betere afspraken over gemaakt worden. We hebben het ook nabesproken en man en paard genoemd. Tegen Feyenoord ging te veel fout. Dat hebben we keihard benoemd en daarbij is niemand bespaard gebleven. Ik hoef de spelers niet te zeggen dat er een reactie moet komen. Dat weten ze zelf wel. Supporters zijn teleurgesteld en dat is terecht. Maar neem van mij aan dat voor een speler zo’n nederlaag nog zwaarder aanvoelt. Ik merk dat het verhaal Feyenoord uit het systeem is en de spelers erg gebrand zijn op het duel tegen Heracles.”

Europees voetbal