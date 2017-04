Maaskant: ‘Slechtste moment om Feyenoord te treffen’

DEVENTER – Robert Maaskant hoopt na de stunt tegen FC Twente ook te verrassen tegen Feyenoord. Dat is volgens de interim-coach van Go Ahead Eagles moeilijker dan ooit.

,,Ze hebben net van de grote rivaal verloren en thuis zijn nog ongeslagen dit seizoen”, zegt Maaskant, die morgenavond in Rotterdam dezelfde basisploeg lijkt te gaan opstellen als in Enschede.

Go Ahead Eagles verraste vriend en vijand door zondag bij FC Twente met 1-2 te triomferen en de laatste plaats in de eredivisie over te geven aan Roda JC. Maaskant hoopt de inhaalrace morgen verder gestalte te geven in De Kuip en ziet daar ook mogelijkheden toe. Hoewel de twee voorgaande ontmoetingen met Feyenoord werden gewonnen door Go Ahead, is de trainer ook realistisch.

Magie

,,Dit is het slechtste moment om Feyenoord te treffen. Ze hebben net van de grote rivaal verloren en hebben in eigen huis dit seizoen nog niet verloren. Er is een bepaalde magie daar tijdens avondwedstrijden. Maar ik heb ook aangegeven dat ik jaloers ben op onze jongens. Spelen in De Kuip, in de avond, voor 50.000 man. Dat is geweldig. Wij gaan op zoek naar mogelijkheden. Ik heb met beeldmateriaal laten zien hoe we kansen zullen krijgen.”

Maaskant miste alleen de grieperige Rochdi Achenteh en de langdurig geblesseerde Chris David dinsdagmorgen tijdens de training. Darren Maatsen, die last heeft van zijn lies, trainde apart en ontbreekt woensdag in Rotterdam. Afgaande op de laatste training lijkt de trainer tegen Feyenoord vast te houden aan dezelfde basisploeg als tegen FC Twente.

Onzinpraat

Dat Go Ahead vanwege het midweekse programma drie competitiewedstrijden in zes dagen speelt, is voor Maaskant geen reden mutaties aan te brengen in zijn formatie. ,,Ik vind dat onzinpraat. Als je fit bent, kun je elke dag spelen. We hebben de cijfers bekeken en iedereen ziet er keurig uit. Wel hebben we vooral tactisch en wat rustiger getraind, om de gewichten niet extra te belasten en energie te sparen voor de wedstrijd.”

De ontmoeting met koploper en titelkandidaat Feyenoord staat onder leiding van scheidsrechter Jochem Kamphuis en begint woensdagavond om 20.45 uur in De Kuip.

