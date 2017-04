Maaskant won als trainer nog nooit van Feyenoord

Kamphuis en Van de Graaf leiden duels GAE met Feyenoord en Heracles

4 april DEVENTER – Edwin van de Graaf is zaterdag de scheidsrechter als Go Ahead Eagles het in eigen huis opneemt tegen buurman Heracles. Jochem Kamphuis is de aangewezen man om de ontmoeting van de Deventenaren met koploper Feyenoord woensdag in De Kuip in goede banen te leiden.