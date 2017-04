Maaskant ziet kansen om het 'alsnog te flikken' met GAE

,,Ik heb er zin in om het toch te gaan flikken." Tijdens zijn presentatie werd duidelijk dat Robert Maaskant nog even extravert is als twee jaar geleden, toen hij bij NAC voor het laatst voor het laatst hoofdtrainer was.

De coach die hekkensluiter Go Ahead de komende twee maanden in de eredivisie moet zien te houden liet vanmiddag vast zijn licht schijnen op de weerstand van de supporters, de degradatiestrijd, de spelersgroep en de staf.

Over de doelstelling: ,,Ik heb gewoon zin om te winnen. Ik wil de emotie voelen van punten pakken. Ook onverwachts, omdat men het niet meer verwacht dat Go Ahead het nog gaat redden en dat we het dan alsnog flikken. Ik heb er heel veel zin in en nu is aan mij om de boel mee te trekken. Ik vind dat als je ergens instapt, je een doelstelling moet neerleggen waar je naar streeft. Dat hoeft niet per se heel realistisch te zijn. Dat is ook zo als je een bekertoernooi begint. 'Ik ga de beker winnen', hoor je dan te zeggen. Waarvoor doe je anders mee? We weten precies waar we staan en we beseffen dondersgoed dat dit geen gemakkelijke klus is. We hebben ook een moeilijk programma. Ik was liever met Sparta thuis begonnen. We moeten, hoe cliché dit ook klinkt, het echt wedstrijd voor wedstrijd gaan bekijken."

Over de spelersgroep: ,,Ik ga nu geen mooier plaatje schetsen dan dat er is. Ik ben gekomen en ik wil winnen, maar we zijn ook realistisch gezien de positie waar we staan. Er verandert niets aan de mensen om je heen. Ik heb al eerder gezegd dat ik vind dat Go Ahead een redelijk uitgebalanceerd elftal heeft, met al zijn zwakheden van dien. Je weet namelijk dat Go Ahead bij de onderste vier ploegen komt te spelen. Dat was te voorspelen. Daarin kunnen ze verrassen. Die kwaliteit ligt er. Dat is een klein beetje weggeëbd in de laatste periode en ik ga proberen dat nu terug te halen. Je hebt snelheid, een krachtig blok middenveld en voetballend vermogen. Dus er zijn best ingrediënten waar je dat mee kan doen."

Over de staf: ,,Het nieuws over Harry (Decheiver, red.) overviel mij vandaag. Het was de bedoeling dat ik met Michel (Boerebach, red.), Harry en Marco Koorman zou beginnen. Marco zou ik erbij gehaald hebben. Nu valt Harry weg, dus ga ik het met Michel en Marco doen. Dat zal nog even gepland worden. De rest van de staf blijft overigens hetzelfde. Dat Harry moet stoppen, vind ik op zich jammer. Hij heeft natuurlijk verschrikkelijk veel voetbalkennis. Ik zal hem ook nog even bellen."