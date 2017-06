Nieveld: ‘Ik had op meer krediet gerekend’

,,Ik had op meer krediet gerekend”, zegt Nieveld, die eerder voor Excelsior, PEC Zwolle en FC Eindhoven uitkwam. ,,Vorig jaar had ik nog een redelijk aandeel in de promotie, maar in de winterstop werd mijn zaakwaarnemer verteld dat ik weg mocht. Ik hoopte juist dat ze zouden zeggen dat een aantal jongens een nieuw contract kon verdienen en dat wij het mochten laten zien. Vrijwel allemaal huurlingen werden gehaald. Dat heeft de club denk ik ook opgebroken. Je moet een team houden dat voor de club wil strijden en niet jongens die na een jaar weer weg zijn.”

Nieveld kwam na de winterstop niet verder dan een paar korte invalbeurten. De verdediger annex middenvelder voelde zich niet altijd eerlijk behandeld.

,,Als het team draait, is het logisch dat de coach aan dezelfde spelers vasthoudt. Wij verloren alleen veel wedstrijden. Dat gebeurde ook nog eens met veel tegengoals. Als je 8-0 bij Feyenoord verliest, je in vijf wedstrijden twintig goals tegen krijgt en je komt nog niet aan bod, vraag je je af waar de keuzes op gebaseerd worden. Ik dacht op een gegeven moment: ‘Waar doe ik het nog voor?’"

,,Ook voor de supporters. Die hebben me altijd gesteund en daar heb ik altijd een goede band mee gehouden. Ik baal van hoe het is geëindigd, maar ik heb Go Ahead Eagles de afgelopen twee jaar echt als een prachtclub ervaren”, besluit Nieveld, die de club vanwege een aflopend contract transfervrij verlaat.