Nog veel vraagtekens na oefencampagne van GA Eagles

Ritmegebrek

In een poging het zinkende schip nog vlot te trekken, lokte Go Ahead Eagles afgelopen winter Elvis Manu, Ludcinio Marengo en Rochdi Achenteh naar de Adelaarshorst. Deze drie spelers arriveerden echter met een gebrek aan ritme in Deventer en konden derhalve hun meerwaarde niet aantonen. Je kunt je afvragen: gaat de huidige selectie niet opnieuw gebukt onder hetzelfde euvel?

Het is duidelijk dat de ploeg nog zoekende is. Nieuwe trainer, veel nieuwe spelers. Natuurlijk gaat er tijd inzitten om een dergelijke vernieuwingsslag te vertalen naar een geoliede machine. Daar wordt op trainingen zichtbaar hard aan gewerkt. Maar je kunt er niet omheen dat Go Ahead opnieuw een rits spelers in de gelederen heeft die bij aankomst kampten met een gebrek aan ritme.

Denk aan Stefano Beltrame, Sonny Stevens, Shadrach Eghan en Tim Hölscher. In potentie goede spelers voor Go Ahead, dat zeker. Maar het moet nog blijken of zij het elftal kunnen dragen, en hoeveel tijd dat dan in beslag gaat nemen. Al begint Hölscher inmiddels aardig op stoom te raken. Vrijdag was de middenvelder uit Duitsland de beste man op het veld in Zeist.

Ketting is nog geen slot

De opmerking van Leon Vlemmings na het gelijkspel tegen KSV Westerlo (1-1) was veelzeggend. ,,Ik kon achterin alleen Xandro Schenk op de gewenste positie opstellen”, liet de trainer van Go Ahead optekenen. In de drie volgende oefenduels kwam er niet of nauwelijks verandering in deze schrijnende situatie, mede door de blessures van centrale verdediger Lum Rexhepi (lies) en linksback La’Vere Corbin-Ong (enkel). Beiden zijn op de weg terug maar vrijdag hoogstwaarschijnlijk nog niet inzetbaar tegen MVV.

Dat geldt zeker voor Schenk, die de competitiestart moet missen vanwege een schorsing. Naar een oplossing voor dit probleem werd vrijdag niet gezocht. Vlemmings liet Schenk de volle negentig minuten meespelen, omdat de trainer vastigheden wil slijpen in zijn ideale elftal. De kans bestaat echter dat Schenk straks helemaal geen deel meer uitmaakt van de Deventer selectie, gelet op de interesse van Oud-Heverlee Leuven.

Go Ahead contracteerde gisteren weliswaar Rick Ketting, maar daarmee is de achterhoede nog niet vergrendeld. Tel daarbij op dat linksback Joey Groenbast hopeloos uit vorm is en je kunt een eventueel vertrek van Schenk een kleine sportieve ramp noemen.

4-4-2 of 4-3-3?

Het is een beladen thema bij de Deventer aanhang: is 4-4-2 oké, of moet er snel teruggegrepen worden naar het 4-3-3-systeem? Met verlangen denken veel supporters terug aan flitsende buitenspelers die hen in het verleden in vervoering brachten. Maar wat heeft het 4-3-3-systeem Go Ahead vorig jaar gebracht? Niet veel.

Het is een feit dat de juiste spelers momenteel ontbreken voor het traditionele 4-3-3-systeem. Bovendien heeft Go Ahead in de persoon van Sam Hendriks en Leon de Kogel twee potentiële topscorers in huis, al is daar in de voorbereiding nog weinig van gebleken.

Vlemmings herhaalt tot in den treure dat hij zijn spelers niet in het keurslijf van een spelsysteem wil persen. Maar het is wel duidelijk dat de juiste afstemming tussen de linies nog niet gevonden is.

Een slechte generale, een goede première