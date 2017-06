Onderzoek naar jongetjes die over veld Adelaarshorst renden

Meldingsformulier

Bij het betreden van het speelveld wordt er in principe een stadionverbod van vijf jaar opgelegd door de KNVB. Voor de duur van de stadionverboden wordt er geen onderscheid gemaakt tussen volwassenen en minderjarigen, maar of de jongens ook daadwerkelijk zolang verbannen worden uit het stadion is nog niet bekend.

Steward

De aanwezige supporters in de Adelaarshorst konden wel lachen om het voorval. De jongens kregen een luid gejuich te horen. Een jongen gehuld in een GAE-shirt rende nadat hij was uitgeraasd zelf naar de spelerstunnel en verliet het veld vrijwillig. De andere 'pitchinvader' had wat hulp van een steward nodig om van het veld af te gaan. Een steward wist de jongen met het 'Fuck Olle'-shirt naar de grond te werken en van het veld te begeleiden. ,,De steward heeft met een juiste benadering de jongen van het veld af weten te halen,‘’ vertelt Rutgers over het optreden van de steward. De wedstrijd lag door de actie van beide jongetjes nog geen minuut stil. Dat is voor Go Ahead belangrijk met oog op mogelijke sancties vanuit de KNVB.