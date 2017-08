Overgoor blijft kalm na afstraffing: ‘We zijn in elk geval goed wakker geschud’

Sjoerd Overgoor heeft er vertrouwen in dat de belabberde generale repetitie van Go Ahead Eagles alsnog kan leiden tot een goede competitiestart. ,,Misschien zijn we nu juist wel goed wakker geschud”, zei de 28-jarige middenvelder na de forse nederlaag van vrijdag tegen Almere City FC (1-5).

Is hij dan niet geschrokken van de huidige staat van het elftal? ,,Dat het beter moet, dat is duidelijk. Iedereen moet daarin zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Als ervaren speler zal ik de komende week zeker op kritische wijze mijn mening uiten over ons spel.”

Stroperig

De Borculoër is een belangrijke schakel in de ploeg van trainer Leon Vlemmings, als controlerende middenvelder. Maar het samenspel tussen de verschillende linies verloopt nog te stroperig, zo bleek ook in het besloten oefenduel in de Zeister bossen. ,,We zijn nog zoekende, dat zag je in de tweede helft. Maar vergeet niet dat Almere City FC een compleet ingespeeld team heeft.”

Is de huidige selectie wel goed genoeg om bovenin mee te draaien in de Jupiler League? Dat is de hamvraag, die pas in de komende maanden letterlijk beantwoord zal gaan worden. Vooralsnog geven de prestaties in de voorbereiding reden tot veel twijfels.

Kwaliteit

Overgoor erkent dat er defensief nog wel versterking nodig is, maar hij ziet ook positieve dingen. ,,In tegenstelling tot Almere City FC hebben wij veel nieuwe en ook jonge spelers, maar op trainingen merk ik al dat er veel kwaliteit in de ploeg zit. En ik vond dat we vandaag in de eerste helft ook lange tijd de betere partij waren. Maar dan scoort Almere vlak voor rust ineens twee keer uit het niets. En ja, vervolgens waren we het in de tweede helft helemaal kwijt...”