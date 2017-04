Primeur: Go Ahead buigt achterstand om

DEVENTER - Voor het eerst dit seizoen heeft Go Ahead Eagles een achterstand omgezet in een overwinning. De comeback leverde zondag de eerste eredivisiezege in bijna veertig jaar op op bezoek bij FC Twente: 2-1.

De laatste keer dat Go Ahead Eagles in eredivisieverband succesvol was in Enschede, was op 21 oktober 1978. Bij de voorgaande 27 bezoeken aan FC Twente op het hoogste niveau gingen waren Deventenaren pas twee keer de sterkste.

In de eerste wedstrijd onder trainer Robert Maaskant wist Go Ahead Eagles bovendien voor het eerst dit seizoen een achterstand om te poetsen. FC Twente kwam op slag van rust op voorsprong, maar door doelpunten van Hendriks en Ritzmaier ging Go Ahead verrassend met de zege aan de haal. De laatste keer dat de club daarin slaagde was 2,5 jaar geleden, toen in en tegen Utrecht zelfs een 2-0 achterstand werd omgezet in winst.