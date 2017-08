Slecht huwelijk tussen Go Ahead en Ojamaa komt ten einde

Henrik Ojamaa (26) komt niet meer in actie voor Go Ahead Eagles. ,,Henrik is op weg naar de uitgang”, bevestigt Dennis Bekking.

De technisch manager ontkent dat de aanvaller uit Estland reeds afscheid heeft genomen van de Deventer club. ,,Hij is nog niet weg, maar we zijn wel bezig met de laatste afwikkelingen.” Of zijn contract (tot medio 2018) met wederzijds goedvinden ontbonden wordt, of dat er een andere oplossing gevonden is, wil Bekking nog niet zeggen. Wel dat er op zeer korte termijn meer duidelijkheid komt.

Geen belangstelling

De Estse aanvaller sloot vorige week weer aan bij Go Ahead, nadat interesse vanuit Polen was afgeketst. Begin juli was een proefperiode bij het Zweedse Halmstads BK ook al op niets uitgedraaid. De afgelopen week trainde Ojamaa nog mee met de beloften, maar deze week was hij al niet meer op het trainingsveld te aanschouwen.

'Verrassing van het seizoen'

Met de naderende breuk neemt Go Ahead al binnen een jaar afscheid van een speler die met veel enthousiasme werd gepresenteerd door de Deventer club. ,,Hij kan weleens de verrassing van dit seizoen gaan worden”, liet de in maart ontslagen trainer Hans de Koning zelfs optekenen in aanloop naar de eerste competitiewedstrijd, bij ADO Den Haag (3-0 nederlaag).

Die belofte heeft Ojamaa nooit kunnen inlossen. Het bleef bij zes wedstrijden in de eredivisie voor de Estse vleugelaanvaller. Daarin kwam hij één keer tot scoren, thuis tegen NEC (2-2).