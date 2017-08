Sonny Stevens eerste keus onder de lat bij Go Ahead

Verrassend is de keuze voor de van FC Twente overgekomen keeper niet. De 25-jarige sluitpost werd de voorbije jaren weliswaar geteisterd door blessureleed, met onder meer een ernstige kniekwetsuur. Maar bij zijn komst in Deventer typeerde technisch manager Dennis Bekking hem meteen al als ‘een doelman in de buitencategorie’ voor een club als Go Ahead.

Afwisseling

Stevens kwam de voorbereiding ongeschonden door. Toch leek er de voorbije weken wel sprake van een sportieve strijd onder de lat, aangezien ook Maarten de Fockert zich aardig manifesteerde. Beide doelmannen wisselden elkaar in de afgelopen oefenwedstrijden af, waarna de keuze nu dus definitief is gevallen op de 25-jarige doelman uit Hoorn. ,,Ik ben blij dat ik de beschikking heb over twee keepers van dit kaliber”, stelt Vlemmings voorop. ,,Maar Sonny is net iets verder in zijn ontwikkeling dan Maarten. Daarom kies ik voor hem.”