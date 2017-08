Sonny Stevens: Mijn tweede carrière als doelman is begonnen

Hij leidde vrijdagavond met een laconieke pass de gelijkmaker van Al Jazira in, maar behoedde Go Ahead Eagles in de tweede helft van een oefennederlaag. Sonny Stevens, sinds deze week eerste keus onder de lat in Deventer, is naar eigen zeggen klaar voor de herstart van zijn carrière.

Na een kleine maand voorbereiding moest hij zich deze week met concurrent Maarten de Fockert op het kantoor van Leon Vlemmings melden. De trainer liet weten voor Stevens te kiezen. Een weinig verrassende mededeling maar wel één met veel betekenis voor de geplaagde sluitpost. ,,Ik heb de trainer in de voorbereiding geen aanleiding gegeven om mij te passeren”, zei Stevens na de remise tegen Al Jazira vrijdagavond. ,,Of dit als een herstart voelt? Absoluut, ik heb me lange tijd geen keeper gevoeld. Bij Twente deed ik nog wat potjes bij de beloften mee, maar dat was vooral opbouwen. Ik voel me weer topfit en ik wil dit jaar weer laten zien dat ik nog steeds een goede doelman ben die alle facetten beheerst. Daarom voelt het alsof mijn tweede carrière als doelman is begonnen.”

Blessures

Als veelbelovend keeperstalent tekende Stevens in 2013 voor vier seizoenen bij FC Twente. Zijn opmars bij Volendam kreeg door fysiek leed nooit echt een passend vervolg. De beoogde eerste doelman was in Enschede nog niet begonnen of hij bezeerde zijn schouder. In zijn tweede seizoen verdrong hij Nick Marsman alsnog uit het doel. Zijn eredivisiedebuut maakte hij in december 2014 tegen PSV. Nog geen vier maanden later meldde Stevens zich weer in de ziekenboeg van Twente. Nu met veel meer schade. De doelman scheurde zijn kruisband tegen PEC en moest een jaar revalideren. Daar bleef het niet bij. Vorig jaar liep hij een meniscusblessure op. Stevens revalideerde in Antwerpen en zou alleen nog wat potjes keepen in de tweede divisie met Jong Twente.

Heel rustig