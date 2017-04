Suk verbijt zich op de bank: ‘Kwam hier met ander plan’

Fijne invalbeuren

Scherp

Suk baalt, omdat hij rekende op een zege tegen Heracles. ,,Ik weet zeker dat we met elf man hadden gewonnen. We waren zo scherp. Het publiek stond er mooi achter. De trainer had vooraf iedereen opgepept. Dat raakte ons. Iedereen voelde zijn speech, waarin hij aangaf de tegenstander uit te schakelen en dodelijk te zijn. Het was dé wedstrijd voor ons. We wilden iets rechtzetten en aansluiting vinden. Dat is niet gelukt, maar het is nog niet over. Het kan nog en we moeten blijven geloven in handhaving. Of ik de laatste wedstrijden ga spelen? Ik hoop het.”