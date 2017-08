Terwolde ontvangt GAE voor 100ste keer, en dat zónder contract

Er is nooit ook maar één letter officieel op papier gezet. Toch werkt Go Ahead Eagles al 27 jaar lang onafgebroken de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen af in Terwolde. Deze bijzondere samenwerking culmineert zaterdag in een fraaie mijlpaal voor de kleine dorpsclub. Go Ahead speelt dan, tegen het Belgische KSV Westerlo (aftrap 15.00 uur), de honderdste oefenwedstrijd op sportpark De Woldermarck.

,,Het is vanaf dag één een spontaan en jaarlijks terugkerend gebeuren geworden”, zegt Hans Kruitbosch (63), ruim dertig jaar voorzitter geweest van Terwolde en vanaf het begin betrokken bij de organisatie van de trainingskampen en wedstrijden van Go Ahead Eagles.

De traditie begon op 10 juli 1991, op initiatief van Gradus Leurink van sponsor Intermontage, Adrie Steenbergen, toenmalig Go Ahead Eagles-trainer Jan Versleijen en Terwoldenaar Hans Vorderman (nu bestuurslid Algemene Zaken bij Go Ahead). Mede dankzij hattricks van Edwin Overmars en Jeroen Boere won ‘Kowet’ voor de ogen van tweeduizend toeschouwers met 1-8 van Terwolde.

Goed vertrouwen

,,Er is nooit een contract opgesteld. Toch komt Go Ahead Eagles sindsdien elk jaar weer. Alles gaat op basis van goed vertrouwen. Go Ahead regelt de tegenstanders, Intermontage betaalt de kosten en de vele tientallen vrijwilligers van Terwolde doen de rest. Traditioneel is de eerste wedstrijd, tussen Terwolde en Go Ahead Eagles, de ‘dankjewelwedstrijd’. Dan zijn de entreegelden voor ons.”

Alles kan alleen maar in goede banen worden geleid wanneer al die vrijwilligers van Terwolde een team vormen, stelt Kruitbosch met klem. ,,Ik en jij, dat telt hier niet. Het is wíj bij Terwolde. Samen kunnen we ervoor zorgen dat deze traditie hopelijk nog heel wat jaren in stand wordt gehouden.”

Schotland