Trainer Vlemmings: Dat het beter moet bij GA Eagles is duidelijk

Go Ahead Eagles viel zaterdag flink door de mand in de eerste serieuze oefenpartij van de voorbereiding tegen Excelsior. De terechte 2-0 nederlaag maakte van trainer Leon Vlemmings een teleurgesteld man.

,,Verliezen en ook nog eens niet goed spelen is nooit leuk. Ik had wel wat meer verwacht van de ploeg, maar misschien is het ook wel goed om nu al een keer de neus te stoten.’’

Hoge verwachtingen

Want het verwachtingspatroon bij de Deventer aanhang is als immer torenhoog. Vlemmings loopt daar niet voor weg. ,,We hebben met z’n allen als doel om Go Ahead zo snel mogelijk terug te brengen naar de eredivisie. Dat zal niet zo maar even gebeuren. Het wordt een lange en zware weg, maar we gaan er wel voor.’’

Dat het beter moet en er met name in de defensie versterkingen nodig zijn, lijkt evident. Ook voor Vlemmings. ,,De achterhoede als achilleshiel? Dat vind ik wat zwaar, maar dat we in de breedte nog wat kwetsbaar zijn, weten we intern ook. We zullen de komende weken zeker gaan kijken wat we nog nodig hebben voor onze selectie.’’

Goede kansen

Excelsior legde de tekortkomingen van de Deventer ploeg simpel bloot. De gapende ruimtes – met name op de linkerflank bij Joey Groenbast, Shadrach Eghan en Pieter Langendijk – waren voor rust een kolfje naar de hand van de speelse eredivisionist, die met Stanley Elbers, Luigi Bruins en Ryan Koolwijk zeker vier goede kansen kregen. ,,Na de pauze stonden we beter’’, zag Vlemmings.

Eigen doelpunt