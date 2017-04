Türüc kijkt zijn ogen uit bij Turkse selectie

In 2012 speelde hij nog op amateurbasis voor Go Ahead Eagles in de Jupiler League. Nog geen vijf jaar later kijkt Deniz Türüç (24) zijn ogen uit bij de Turkse nationale ploeg.

Tijdens zijn eerste training met Turkije deed Türüç wat hij het weekend ervoor met zijn club Kayserispor tegen Gaziantepspor ook al twee keer had gedaan: scoren. FC Barcelona-speler Arda Turan vroeg hem daarop of hij er de afgelopen week niet genoeg gemaakt had. ,,Heb je mijn doelpunten gezien dan”, kaatste de debutant terug. ,,Dat is niet belangrijk”, antwoordde de Turkse ster. ,,Ze telden toch?”

Amateur

Het is de nieuwe wereld van Deniz Türüç. In 2012 joeg hij als eerste divisie-speler van Go Ahead in IJmuiden en Oss met teamgenoten als Lars Lambooij en Patrick Gerritsen nog op een profcontract. Hij is dichtbij een transfer naar een topclub. ,,Het gaat ontzettend hard. Ik kwam toen op amateurbasis bij Go Ahead. Toen vocht ik voor een laatste kans als profvoetballer. Kijk nu nog geen vijf jaar later. Dit is voor mij echt een heel mooie ervaring.”

De bij FC Twente opgeleide Türüç maakte na de degradatie van Go Ahead Eagles in 2015 de overstap naar Kayserispor. Daar is hij dit seizoen uitgegroeid tot de grote smaakmaker. Het leverde hem eerder deze maand zijn eerste uitnodiging op om voor Turkije uit te komen. ,,Op het vliegveld keek ik mijn ogen al uit”, zegt Türüç. ,,Bondscoach Fatih Terim heette me welkom in het hotel. Ineens zat ik tussen de Turkse sterren. Ik geloof dat er op de training wel 25 cameraploegen aanwezig waren. Ik trek vooral op met Oguzhan Özyakup (komt uit Zaandam, red.) op, maar iedereen is hier close. Dat is ook de kracht van Turkije.”

Een debuut was hem vrijdag in het WK-kwalicatieduel met Finland (2-1) nog niet gegeven. In de vriendschappelijke wedstrijd tegen Moldavië vanavond hoopt hij alsnog op zijn eerste minuten als international. ,,Dan komt mijn droom en die van mijn familie uit. Het zou de ultieme beloning zijn. Iedereen heeft altijd alles voor me gedaan als jonge jongen. Ik hoop dat het er tegen Moldavië van komt.”

Nee tegen Besiktas

Zijn entree is ook de bevestiging dat hij de afgelopen jaren de juiste keuzes heeft gemaakt. ,,Ik kon eerder al naar Besiktas, maar heb bewust nee gezegd omdat ik eerst nog wilde rijpen in Nederland. Hoe vaak zie je dat fout gaan? De keuze voor Kayseri was een bewuste, omdat ik daar kon spelen. In mijn eerste jaar moest ik nog wennen. Nu loopt het heel lekker.”

Zijn nieuwe trainer, voormalig Turks topspeler Sergen Yalcin, heeft daar een groot aandeel in. Meteen na diens komst bij Kayserispor riep hij Türüç bij zich. ,,Je hebt te veel kwaliteiten om zo ver van het doel van de tegenstander te spelen.” Yalcin maakte van Türüç een schaduwspits en kreeg daar geen spijt van. Türüç krikte zijn rendement de voorbij maanden op naar zeven goals en tien assists en hielp Kayseri over de degradatiestreep. Wat opvalt: Op bezoek bij topclubs Fenerbahçe, Galatasaray en Besiktas liet Türüç drie assists en één doelpunt noteren.