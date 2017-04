Vertrouwen broos bij GAE: 'We zitten even in een wak'

Interim-trainer Harry Decheiver zag een uitgedund Go Ahead Eagles donderdagmiddag met pijn en moeite FC Emmen verslaan. In het met 1-2 gewonnen oefenduel werd duidelijk dat de opvolger van Hans de Koning bij Go Ahead Eagles er de handen vol aan krijgt om een nieuw eredivisieticket te bemachtigen. ,,We moesten de boel even opkrikken", erkende Decheiver.

Naast de zorgwekkende, laatste plek in de eredivisie en de zware uitwedstrijden tegen FC Twente en Feyenoord die de tobbende ploeg na de interlandperiode voor de kiezen krijgt, bleek in het besloten oefenduel dat het vertrouwen in de groep momenteel erg broos is. Bij het ontbreken van zeven basisspelers moest de geïmproviseerde formatie een uur lang haar meerdere erkennen in de eerstedivisionist. De balans in de ploeg ontbrak en Go Ahead en oogde bij vlagen zelfs geïrriteerd. Dat verwonderde interim-coach Decheiver niet.

,,Gezien de verloren derby, de ranglijst en de situatie met de trainer die we pas een dag achter de rug hebben, is het logisch dat het vertrouwen weg is en de jongens even in een wak zitten", zegt Decheiver, die de afgelopen twee dagen samen met Michel Boerebach de honneurs waarnam van de woensdagmorgen op non-actief gestelde De Koning. ,,We moesten de boel even opkrikken. Daarom ben ik blij dat we uiteindelijk wel gewonnen hebben. Als je verliest, oogt het nog negatiever. De jongens zijn nu een paar dagen vrij. Als het goed is, staat er maandag een nieuwe trainer voor de groep. Dan worden de kopjes waarschijnlijk wat frisser. Dat gaat vaak vanzelf.”

Verrast

Decheiver, die Hendriks en Nieveld Go Ahead in de slotfase nog de onverdiende 1-2 zege zag bezorgen, werd woensdagmorgen enigszins verrast door de clubleiding toen de breuk De Koning werd gecommuniceerd. ,,Je weet natuurlijk hoe het werkt. Gezien de resultaten komt het niet als een donderslag bij heldere hemel. Wel is het zo dat wij het woensdag niet meer verwacht hadden omdat we maandag nog gewoon met Hans rustig hadden getraind.”