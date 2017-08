Willem II herenigt voormalige GAE-huurlingen Crowley en Chirivella

Chirivella (20) keerde na de degradatie in Deventer terug naar Liverpool. De Spaanse middenvelder draaide een deel van de voorbereiding mee met de hoofdmacht, maar ondervond al snel dat zijn uitzicht op speeltijd onder de Duitse succestrainer Jurgen Klopp en diens Nederlandse assistent Pepijn Lijnders nog niet veel is verbeterd. Willem II bereikte deze week een akkoord met Liverpool over de huur van Chirivella. De bij Valencia opgeleide spelmaker is daardoor ook komend seizoen in de eredivisie te bewonderen. Hoewel hij Go Ahead Eagles niet kon behoeden voor een terugkeer naar de eerste divisie, maakte Chirivella in de Adelaarshorst in korte tijd wel indruk als een vaardige en toegewijde spelmaker.