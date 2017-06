Zwarthoed verkoopt Groningen een 'nee'

,,FC Groningen wordt een heel lastig verhaal", zegt Zwarthoed, die bij Go Ahead Eagles in het bezit is van een aflopende verbintenis. ,,Omdat we geen akkoord hebben bereikt over het financiële gedeelte, kan er voorlopig een streep door. Ik kom uit Volendam en een verhuizing naar Groningen betekent onder meer dat mijn vrouw haar baan moet opzeggen. Het is niet zo dat het een slechte aanbieding is. Helemaal niet zelfs. Ik heb echter met verschillende mensen overlegd, de balans opgemaakt en geconcludeerd dat het zich niet loont. Dat is balen, want ik keek er wel naar uit. Maar ik ben geen 29 meer, zodat ik nog een gok kan wagen. Ik ga nog een paar jaar mee en wil de juiste keuze maken."