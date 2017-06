Het is tijd voor verse kersen

Kersen zijn niet alleen heel zoet en lekker, maar ook enorm gezond. Ze zijn een belangrijke bron van vitamine A. Deze vitamine zorgt onder andere voor een goede weerstand en gezonde huid. Bovendien zitten er weinig calorieën in kersen, dus een schaaltje rood fruit is een verantwoorde snack. En wat voor de fanatieke sporters interessant is; uit onderzoek van de universiteit van Michigan blijkt dat kersen ook helpen tegen spierpijn. Slechte slapers moeten ook maar eens overwegen om een portie verse kersen te eten. De melatonine die in het rode fruit zit helpt tegen slapeloosheid.

Bijzondere bereidingen

Wie in de keuken aan de slag wil gaan met kersen komt snel uit op gebak en toetjes. Roomijs, taarten en een crumbles zijn populaire gerechten om te bereiden met kersen. Toch gaan de mogelijkheden veel verder dan deze zoetigheden.

Een zoete lekkernij: kersen met suiker op een pannenkoek

Wie zijn bezoek wil verrassen met een bijzonder voorgerecht moet eens kersengazpacho maken. De koude soep op basis van tomaten krijgt een bijzondere, zoete twist wanneer je er een handje kersen aan toevoegt. Ook in een salade komt het fruit goed tot zijn recht. Net als krenten geven kersen een groene salade precies de zoete toevoeging die het vaak mist. Dat kan zowel bij gewone bladsla, of bijvoorbeeld in een frisse spinaziesalade.

Kersengekte

Veel Nederlanders zijn dol op het rode fruit, maar op sommige plekken slaat de kersengekte wel extreem toe. In de Betuwe organiseren verschillende fruittelers speciale Open Kersendagen waarop bezoekers een rondleiding krijgen door de boomgaard en kunnen meedoen aan talloze activiteiten. Zo kan worden deelgenomen aan een wedstrijd kersenpitspugen, tractoren bekijken en op de foto met Flipje uit Tiel.

Kinderen mogen kersen plukken in de boomgaard

De start van het kersenseizoen wordt in heel het land uitgebreid gevierd. In Utrecht plukken telers vandaag het eerste officiële mandje kersen van 2017. In de Betuwe barsten de feestelijkheden vrijdag los. Verse kersen zijn tot en met september te koop. Toch raden telers ons aan om juist nu toe te slaan. Hollandse kersen zijn namelijk in de maanden juni en juli op z'n lekkerst.

Recepten

Maak snel en gemakkelijk een heerlijke vanillecake met kersen

Verwarm de oven voor op 180 graden.

Klop drie eieren los en meng er 200 gram suiker en een theelepel vanille-extract aan toe. Voeg vervolgens 275 gram bloem, een eetlepel bakpoeder en 250 ml slagroom aan het mengsel toe.

Doe het cakebeslag in een beboterde springvorm van ca. 24 cm. Verdeel hier 500 gram verse kersen overheen. Bak het geheel in 40 minuten gaar. Strooi er bij het serveren poedersuiker overheen.

Vanillecake met kersen en poedersuiker

Geniet van een frisse salade met brie en kersen voor vier personen

Verdeel 75 gram bladsla of veldsla over vier borden. Leg hier 200 gram brie en 100 gram kersen op.

Meng voor de dressing 4 eetlepels olijfolie, 2 eetlepels rodewijnazijn, 2 theelepels honing en 1 theelepel kaneelpoeder. Meng het geheel goed. Giet de dressing over de salades en strooi er naar wens nog 50 gram geschaafde amandelen overheen.

Tip: laat de brie eerst even een paar minuten smelten in een warme oven.