Te kleine baby langer aan navelstreng

New York Times: onder de 50 is overdosis belangrijkste doodsoorzaak in VS

3:00 Nog nooit overleden zoveel Amerikanen aan een overdosis drugs. Dat blijkt uit uitgebreid onderzoek van The New York Times, die cijfers van de afgelopen jaren analyseerde. Bij Amerikanen onder de 50 is een overdosis zelfs de belangrijkste oorzaak van overlijden.