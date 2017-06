Alex Slump skeelert Alpe d'Huez op

Evenementenhal Hardenberg reserveert twee dagen voor legofestijn 'Bouwblokjes'

15:22 Het grote Legofestijn 'Bouwblokjes' keert aan het begin van de zomervakantie terug in Hardenberg. De Evenementenhal daar wordt in het weekeinde van 29 en 30 juli voor dit bouw- en speelfeest volledig omgebouwd tot een enorme werkplaats voor vele Legoliefhebbers, die naar verwachting weer duizenden bezoekers van heinde en verre naar Hardenberg trekt voor een of zelfs twee dagen bouwplezier met het vermaarde Deense speelgoed. ,,Een enorme markt met ontelbaar veel legosteentjes, speciale bouwhoeken, een doolhof van Lego, bezoekers kunnen hun hart ophalen," verzekert Renée Reinders van de Evenementenhal.