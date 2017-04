Auto ramt huis in Mariënberg: 'Het leek net een aardbeving'

Steunpilaar

De botsing was een dreun van jewelste. De steunpilaar van het dak alsmede de regenpijp bezweken onder de klap. Jos Kelder bekommerde zich onmiddellijk over de automobiliste die in shock achter het stuur zat en verontschuldigingen maakte. ,,Ze zei dat ze de bocht had willen nemen, maar gas had gegeven in plaats van te remmen. Doordat ze het trottoir opschoot met de auto werd ze als het ware de tuin in gelanceerd.’’