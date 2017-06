Auto's botsen op elkaar bij begraafplaats Dedemsvaart

Dreigende Ierse bende bezoekt restaurant Oudleusen en Beerze Bulten

16 juni Aanhoudingen leverde het donderdagavond uiteindelijk niet op, maar de intimiderende opstelling van de zogenaamde Irish Travellers bezorgde de politie in het Vechtdal flink wat werk. Eerst zorgde een groep van zo'n vijftien Ierse personen voor deining bij restaurant Roadrunner in Oudleusen, later werd ze de toegang tot camping De Beerze Bulten ontzegd.