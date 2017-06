Bergentheimers sturen elkaar berichten via beeldschermen

Beeldschermen waarop informatie is te lezen uit de eigen woonplaats. Dat is zo’n beetje wat narrowcasting inhoudt. In Bergentheim mag de onderlinge communicatie van de inwoners wel wat beter, zo is de achterliggende gedachte. Een goede informatiestroom komt de leefbaarheid van het dorp ten goede. Lokale nieuwtjes, een agenda, aankondiging van activiteiten, informatie over voorzieningen en vrijwilligers-vacatures zijn zo van die zaken die iedereen zou moeten weten. Via beeldschermen op een stuk of tien locaties kan dat doel bereikt worden. ‘Koppensnellers’’ noemt mede-initiatiefnemer Gerrit Slot ze. ,, Met de startsubsidie kunnen we aan de slag. We gaan klanten zoeken die de beeldschermen kunnen aanbieden op plekken waar mensen er even kennis van kunnen nemen; bij de kassa van de supermarkt, in een wachtkamer, of een kantine. De klanten kunnen ook ruimte krijgen om hun eigen informatie met het publiek te delen.”