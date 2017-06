Brandweer redt vier tieners van pontje

Het Pontje over de Vecht achter landgoed Zwieseborg aan de Hardenbergerweg in Loozen wilde zondagavond niet voor of achter uit. Het pontje wordt gebruikt om de vecht mee over te steken van Loozen naar Hardenberg. De opvarenden moeten het pontje door een knop in te drukken zelf bedienen. Maar toen ze bijna halverwege waren sloeg het noodlot toe en begaf het pontje het.